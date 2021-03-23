Сенатор Инна Святенко отметила удобство столичной интерактивной карты социальных услуг для горожан

Для маломобильных граждан приспособлено 86% социально значимых объектов столицы

Свыше 60 тысяч жителей столицы ежемесячно используют интерактивную карту соцуслуг "Социальный навигатор", рассказала член Совфеда, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

Она объяснила, что "Социальный навигатор" - это интерактивная карта организаций, которые предоставляют социальные услуги самого разного профиля: начиная от психологической помощи и юридических консультаций и заканчивая услугами центров занятости, служб медиации, школ приемных родителей и других.

"Жителям столицы буквально в несколько кликов легко найти ближайшую организацию, посмотреть график работы и сохранить контакт для связи. Им уже пользуются более 60 тысяч москвичей ежемесячно, и с развитием функционала число пользователей будет увеличиваться", - подчеркнула Святенко.

Она отметила, что в столице соцуслугами пользуются разные категории москвичей, поэтому для более комфортного посещения организаций власти города проводят работу по повышению их "доступности". Уже сейчас 86% социально значимых объектов приспособлено для маломобильных граждан. Построены парковки с местами для инвалидов, установлены пандусы и широкие дверные проемы, адаптированные туалетные комнаты, указатели со шрифтом Брайля, информационные табло для слабослышащих.

При этом в сервисе можно уточнить, какие именно элементы инклюзивной среды присутствуют в той или иной организации.

"Для слабовидящих важны тактильные тротуары и безопасный вход в здание, указатели со шрифтом Брайля; для мамы на автомобиле с ребенком-инвалидом - свободная парковка со специально отведенным местом, широкий входной дверной проем и пандус для коляски, адаптированная туалетная комната. Это все учитывает "Социальный навигатор". В подготовке любого объекта для маломобильных граждан важна каждая деталь", - подчеркнула сенатор.

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