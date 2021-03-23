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Медики заявили о возможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V"

15:30
  • вторник
  • 23 марта 2021

Ревакцинация может быть полезнее первичной прививки

Повторная вакцинация препаратом "Спутник V" возможна. Через шесть месяцев после первых прививок иммунитет к аденовирусам слабеет. Предположения о вреде ревакцинации не имеют научного обоснования, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Роспотребнадзор уточнил сообщения о ревакцинации "Спутником V"

По словам специалиста, возможность повторного применения "Спутника V" особенно важна. Ведь эффективность этого препарата, согласно результатам клинических испытаний, достигает 91,6%.

"В независимых научных исследованиях была доказана возможность и эффективность ревакцинации вакцинами на основе аденовирусного вектора уже через шесть и более месяцев после первичного курса вакцинации", - сообщил Чуланов журналистам. Врач пояснил, что за это время уровень антител к аденовирусу снижается и не оказывает существенного влияния на последующее введение вакцины.

Комментарий эксперта касался высказывания замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Наталья Пшеничная заявила, что привившимся "Спутником V", возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. На ее слова отреагировали в Центре имени Гамалеи.

"Утверждения о невозможности или нежелательности ревакцинации вакциной "Спутник V" не имеют под собой научной основы и являются дезинформацией. Важно отметить, что Роспотребнадзор оперативно выпустил уточнение на этот счет, исправив крайне некорректное заявление представителя ЦНИИ эпидемиологии", - сообщили TVC.RU в Центре.

В Центре имени Гамалеи подчеркнули: по данным исследований, ревакцинация "Спутником" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации - она приводит к высокому иммунному ответу, и иммунитет к вектору на основе аденовируса человека не может быть ограничительным фактором.

Сама Пшеничная также позже пояснила, что повторная вакцинация "Спутником V" возможна. Однако, по ее словам, выбор препарата для ревакцинации - прерогатива лечащего врача.

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