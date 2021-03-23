Медики заявили о возможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V"

Ревакцинация может быть полезнее первичной прививки

Повторная вакцинация препаратом "Спутник V" возможна. Через шесть месяцев после первых прививок иммунитет к аденовирусам слабеет. Предположения о вреде ревакцинации не имеют научного обоснования, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По словам специалиста, возможность повторного применения "Спутника V" особенно важна. Ведь эффективность этого препарата, согласно результатам клинических испытаний, достигает 91,6%.

"В независимых научных исследованиях была доказана возможность и эффективность ревакцинации вакцинами на основе аденовирусного вектора уже через шесть и более месяцев после первичного курса вакцинации", - сообщил Чуланов журналистам. Врач пояснил, что за это время уровень антител к аденовирусу снижается и не оказывает существенного влияния на последующее введение вакцины.

Комментарий эксперта касался высказывания замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Наталья Пшеничная заявила, что привившимся "Спутником V", возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. На ее слова отреагировали в Центре имени Гамалеи.

"Утверждения о невозможности или нежелательности ревакцинации вакциной "Спутник V" не имеют под собой научной основы и являются дезинформацией. Важно отметить, что Роспотребнадзор оперативно выпустил уточнение на этот счет, исправив крайне некорректное заявление представителя ЦНИИ эпидемиологии", - сообщили TVC.RU в Центре.

В Центре имени Гамалеи подчеркнули: по данным исследований, ревакцинация "Спутником" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации - она приводит к высокому иммунному ответу, и иммунитет к вектору на основе аденовируса человека не может быть ограничительным фактором.

Сама Пшеничная также позже пояснила, что повторная вакцинация "Спутником V" возможна. Однако, по ее словам, выбор препарата для ревакцинации - прерогатива лечащего врача.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram