Глава Минздрава: коронавирусная инфекция немного отступила

Но пандемия пока не побеждена окончательно

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил улучшение ситуации с коронавирусом в России, заметив при этом, что окончательная победа над пандемией пока не одержана.

"Коронавирусная инфекция немного отступила, но тем не менее количество пациентов, которые находятся на лечении, остается высоким", - сказал глава Минздрава в эфире "России-24".

По словам руководителя ведомства, сегодня лечение от COVID-19 получают около 380 тысяч пациентов, в стационарах находятся 130 тысяч.

Самый простой способ обезопасить себя, напомнил Мурашко, это пройти вакцинацию, в связи с чем власти призывают граждан сделать это как можно скорее.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ослабление ограничительных мер, связанных с коронавирусом, это касается, к примеру, масочного режима, возможно к лету. Это произойдет, если люди будут добросовестно соблюдать их сегодня.

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