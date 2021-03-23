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Букмекеры усомнились в победе Манижи на "Евровидении"

18:08
  • вторник
  • 23 марта 2021

Первое место займет не она

Букмекеры назвали предположительного победителя международного музыкального конкурса "Евровидение". Эксперты считают, что в этом году первое место может достаться представительнице Мальты Дестини Чукуньере, которая исполнит песню "Je Me Casse".
Клип Манижи стал одним из самых популярных на "Евровидении-2021"

Второе и третье место пророчат музыкантам из Швейцарии и Франции. На этот раз Швейцарию представит Джон Мухарремай, выступающий под сценическим псевдонимом Gjon’s Tears, а от Франции выступит певица и актриса Барбара Прави, сообщил портал Eurovisionworld.

Что касается конкурсантки из России Манижи, то ей предрекли тринадцатое место. При этом клип девушки на песню "Russian Women", размещенный на официальном YouTube-канале конкурса, стал вторым по популярности. Исполнительницу обошли только конкурсанты из Сербии с песней "Loco Loco".

В этом году "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая, в нем примут участие музыканты из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят. Решение о присутствии публики на шоу пока не принято.

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