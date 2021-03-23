Токаев попросил Путина о дополнительных поставках "Спутника V" в Казахстан

Усилиям по борьбе с коронавирусом стороны уделили особое внимание

Президент России Владимир Путин и его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону. Беседа состоялась по инициативе казахстанской стороны. Токаев во время разговора высказал просьбу обеспечить дополнительные поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Казахстан.

"В ходе беседы Касым-Жомартом Токаевым была высказана просьба обеспечить дополнительную поставку вакцины "Спутник V" в нашу страну", - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщает, что стороны обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. Отмечается, что акцент был сделан на дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере. В сообщении на сайте Кремля подчеркивается, что борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины "Спутник V", было уделено особое внимание.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram