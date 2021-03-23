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Собянин принял решение о создании флагманского центра "Мои документы" на севере Москвы

16:11
  • вторник
  • 23 марта 2021

Он станет шестым по счету в столице

Сергей Собянин принял решение о создании флагманского центра "Мои документы" в Северном административном округе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам заседания президиума правительства города.

Флагманский центр разместится в торговом центре "Метрополис" по адресу Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 8. Там будет работать 61 окно. Техосмотр инспекторы ГИБДД будут проводить на седьмом этаже парковки. Кроме того, там появится современный медицинский диагностический комплекс для проведения первичных обследований состояния здоровья, а также популярные дополнительные сервисы: туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе".

Новый флагманский центр станет шестым по счету в столице.

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Центр "Мои документы"
Центр "Мои документы"
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