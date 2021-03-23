Материальную помощь ко Дню Победы получат более 83 тысяч москвичей

Размер выплат увеличен

Московские ветераны получат единовременную материальную помощь ко Дню Победы. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Выплаты в связи с 76-й годовщиной Победы получат проживающие в Москве ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"По традиции правительство Москвы ежегодно принимает решение о выплате материальной помощи ко Дню Победы следующим категориям ветеранов: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда", - говорится в сообщении. Отмечается, что помощь получат более 83 тысяч москвичей.

Размер выплат был увеличен в 2020 году, к к 75-летию Великой Победы. Он составил от 10 до 25 тысяч рублей, в зависимости от категории получателя. По решению Сергея Собянина, в этом году увеличенные размеры выплат также сохранятся, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram