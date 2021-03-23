Лавров оценил действия США русской пословицей

Такое поведение Вашингтона ни к чему не приведет

С Евросоюзом, как с организацией, у Москвы больше отношений нет. Все механизмы, которые создавались многие годы, полностью уничтожены односторонними действиями Брюсселя. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров по итогам встречи со своим китайским коллегой Ван И. Полноформатные переговоры прошли в Пекине. На итоговой пресс-конференции Лавров отметил, что Москва и Пекин "дружат не против" кого бы то ни было, а просто российско-китайские отношения развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с Западом.

То, что визит Сергея Лаврова в Китай состоялся почти сразу после довольно жестких переговоров Пекина и Вашингтона, во многом было показательно. Многие эксперты, как российские, так и китайские, увидели в этом доказательство того, насколько сильно сейчас доверие между нашими странами. О нём на итоговой пресс-конференции говорили и сами главы внешнеполитических ведомств, подчеркивая и то, что позиции обеих держав сейчас близки друг другу во всех отношениях.

"И Москва, и Пекин выступают за выстраивание межгосударственных отношений на принципах взаимного уважения, учёта интересов друг друга. Справедливости. Не вмешательства во внутренние дела. Мы отвергаем геополитические игры с нулевой суммой и, конечно же, отвергаем односторонние санкции, к которым всё чаще прибегают наши западные коллеги", - заявил глава МИД Сергей Лавров.

Под западными санкциями сейчас находятся и Россия, и Китай. На днях Евросоюз ввел против КНР очередные ограничения за ущемление прав уйгуров. Хотя понятно, что это лишь условный предлог, призванный скрыть истинные намерения. А они, как и в случае с нашей страной, заключаются в том, чтобы сдержать развитие Китая. Однако меры, принимаемые, прежде всего, США и их союзниками в отношении России и КНР, многим кажутся бесполезными. И, что самое главное, ошибочными.

"Такая динамика говорит о росте угрозы новой холодной войны: США объединяются с ЕС, а Китай с Россией. Другие аналитики отмечают, что из-за глобализации холодная война маловероятна, но избежать соревнования великих держав не удастся. При этом Штаты совершат большую ошибку, если станут противостоять и России, и Китаю одновременно", - пишет китайская газета Global Times.

В администрации Байдена так явно не считают, одновременно обострив отношения и с Пекином, и с Москвой. Но если мы всегда отвечали жестко и прямо на выпады США, то Китай раньше редко делал это публично, предпочитая избегать прямого конфликта. Однако после переговоров на Аляске, где Пекин и Вашингтон не стеснялись в дипломатических выражениях, тактика Поднебесной явно изменилась. И мириться с самоуправством США никто более не намерен.

"Администрация Байдена жёстко высказывается против Китая. Вопрос в том, подкрепит ли она свою жёсткую риторику жёсткими мерами. Но сейчас, мне кажется, что и русские, и китайцы считают, что обратили эту администрацию в бегство. А ведь этой администрации нет ещё трёх месяцев", - рассуждает бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарланд.

Но за эти три месяца эта администрация уже сделала так, что союз России и Китая укрепился ещё сильнее. Что, безусловно, пугает многих на Западе. Помимо экономического сотрудничества, теперь это ещё и противостояние совместной угрозе, которая исходит для обеих стран, прежде всего, от США. Еще совсем недавно они действительно были почти всесильны. Но эти времена, говорят эксперты, ушли в прошлое. И это уже чувствуется.

"Хорошим примером является здесь Совет безопасности ООН: в период с февраля 2019 по июль 2020 года Москва и Пекин четыре раза друг за другом использовали свое право вето. Речь шла о Сирии, ситуации на Ближнем Востоке и о Венесуэле - регионах, где о своих интересах хотят заявить США. Двойное вето — особенно наглядная демонстрация силы. Китай и Россия намерены показать США и Западу, где пролегают границы влияния в нынешней международной политике", - пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

После окончания холодной войны эти границы оказались размыты. А потом и международное право для США стало необязательным к исполнению. Отсюда и санкции. И нездоровая конкуренция. И шаги, не учитывающие интересы других. Все это в первую очередь и не устраивает Россию и Китай, уже ставших новыми геополитическими полюсами. Оттого их желание создать честные условия для конкуренции и развития вполне понятны.

"Мы считаем, что великие державы должны быть по-настоящему великими. И это величие заключается не в статусе, а в делах. По нашему мнению, великие державы должны сейчас показать пример соблюдения международного права, устава ООН. Отказаться от собственной исключительности в пользу развития и будущего всего мира", - заявил глава МИД Китая Ван И.

"Нельзя вести дела в мире путём ультиматумов и санкций, принуждая другие страны к какому-то поведению, которое от них ожидают. У нас есть пословица "Насильно мил не будешь", вот США, к сожалению, эту пословицу не выучили и действуют с противоположных позиций", - говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Но так просто Вашингтон конечно не сдастся. И это хорошо понимают и в Москве, и в Пекине, готовясь к дальнейшему обострению, новым санкциям и даже возможному отключению обеих стран от международной банковской системы SWIFT. Впрочем, все эти потуги уже вряд ли помогут Вашингтону победить.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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