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Британцам запретили выезжать из страны

16:56
  • вторник
  • 23 марта 2021

Карантин начнет действовать с 29 марта

Британцев лишили возможности проводит отпуск за границей. Ограничения на выезд из страны начнут действовать 29 марта. Причина – активное распространение коронавируса.
Великобритания ужесточает карантинные меры для въезжающих из-за COVID-19

В заявлении правительства сказано, что жителям Соединенного королевства запрещено покидать территорию страны без уважительной причины. Гражданам разрешат выехать в Европу только с целью работы, учебы, юридических обязательств, переезда домой, а также для присутствия на свадьбе или похоронах. Запрет будет действовать до 30 июня.

Нарушителей запрета ждет крупный штраф – им придется раскошелиться на 5 тысяч фунтов стерлингов – это более полумиллиона рублей. Кроме того, перед каждой поездкой путешественники обязаны заполнять анкету с указанием подробных причин выезда. В случае отказа предоставлять данные гражданину придется заплатить 200 фунтов стерлингов, пишет  Independent со ссылкой на заявление правительства.

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