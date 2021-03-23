В 2020 году был завершен ремонт 138 столичных объектов культуры

В этом году отремонтируют еще 232 объекта

Учреждения культуры Москвы в 2020 году провели более 40 онлайн-мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"В 2020 году работа учреждений и организаций культуры проходила под сильным влиянием ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Тем не менее, московские учреждения и парки культуры посетили более 110 миллионов человек. Учреждения культуры провели свыше 40 тысяч мероприятий и 500 тысяч уроков в режиме онлайн", - говорится в сообщении мэрии.

Одним из главных итогов прошлого года в мэрии назвали инаугурацию органа в "Зарядье" – одного из крупнейших в Европе. Кроме того, в московских библиотеках завершилось внедрение автоматизированной информационной системы.

Также в 2020 году отремонтированы 138 объектов культуры, в том числе 29 библиотек, 10 музеев, 12 театров, 20 культурных центров, 55 парков культуры и отдыха, 12 школ искусств. На этот год запланирован ремонт еще 232 объектов.

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