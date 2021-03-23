В Москве прошла встреча ветеранов боевых действий

Собрание состоялось в Доме Чешира

Сегодня в Москве прошла встреча ветеранов-инвалидов участников боевых действий российских силовых ведомств. Собрание состоялось в столичной штаб-квартире общества инвалидов войны в Афганистане, известной как Дом Чешира. Это первый и единственный в России пансионат для инвалидов войн современности.

Организация была создана в 1992 году при участии британского мецената, бывшего военного летчика лорда Леонарда Чешира. Почти за 30 лет там прошли медико-психологическую реабилитацию более двух тысяч инвалидов афганского конфликта, участников контртеррористических операций на Северном Кавказе. Те, кто получил ранения опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

Все услуги ветеранам оказываются бесплатно. Существует центр исключительно на благотворительные пожертвования.

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