Принца Гарри пригласили читать лекции о душевном здоровье

Герцог Сассекский устроился в компанию BetterUp

Американская компания BetterUp, специализирующаяся на тренингах карьерного роста, наняла на работу британского принца Гарри. Герцог Сассекский получил должность в руководстве фирмы, он будет отвечать за благотворительные проекты и читать лекции о душевном здоровье.

Как рассказал изданию Wall Street Journal генеральный директор компании Алекси Робишо, принц Гарри после отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, будет участвовать в очных совещаниях руководства, а также в специальных мероприятиях BetterUp в Сан-Франциско. Робишо подтвердил, что общие друзья познакомили его с британским принцем осенью прошлого года и выразил надежду, что Гарри окажется полезен американскому предприятию.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл более года назад отказались от статуса старших членов королевской семьи и решили обеспечить себе финансовую независимость. С 31 марта 2020 года герцог и герцогиня Сассекские лишились права официально представлять королеву Елизавету II в поездках и использовать титул Их Высочеств. Супруги с сыном Арчи поселились в доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре, в штате Калифорния.

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