ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Принца Гарри пригласили читать лекции о душевном здоровье

17:38
  • вторник
  • 23 марта 2021

Герцог Сассекский устроился в компанию BetterUp

Американская компания BetterUp, специализирующаяся на тренингах карьерного роста, наняла на работу британского принца Гарри. Герцог Сассекский получил должность в руководстве фирмы, он будет отвечать за благотворительные проекты и читать лекции о душевном здоровье.
Принц Гарри признался в страхе повторить судьбу принцессы Дианы

Как рассказал изданию Wall Street Journal генеральный директор компании Алекси Робишо, принц Гарри после отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, будет участвовать в очных совещаниях руководства, а также в специальных мероприятиях BetterUp в Сан-Франциско. Робишо подтвердил, что общие друзья познакомили его с британским принцем осенью прошлого года и выразил надежду, что Гарри окажется полезен американскому предприятию.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл более года назад отказались от статуса старших членов королевской семьи и решили обеспечить себе финансовую независимость. С 31 марта 2020 года герцог и герцогиня Сассекские лишились права официально представлять королеву Елизавету II в поездках и использовать титул Их Высочеств. Супруги с сыном Арчи поселились в доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре, в штате Калифорния.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.