ЕС решил наказать AstraZeneca за нарушение графика поставок вакцины

Компания не выполняет контрактные обязательства

Юридические действия, которые намерен предпринять Евросоюз в отношении компании AstraZeneca, могут включать ограничения экспорта. Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович признал, что у ЕС возникли проблемы с этой компанией из-за недопоставки вакцин.

"Не секрет, что у ЕС есть проблемы с AstraZeneca, компания не выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства, коммуникация с ней затруднена. При этом страны ЕС остро зависят от нее для выполнения своих планов вакцинации. Поэтому у нас нет иного выбора кроме применения юридических мер в отношении нее", - заявил Шефчович на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

Еврочиновник отметил, что возможные меры включают, в частности, "пропорциональные ограничения экспорта". По данным Шефчовича, ЕС на сегодняшний день получил около 70 миллионов доз вакцины AstraZeneca вместо положенных по контракту 180 миллионов, передает ТАСС.

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