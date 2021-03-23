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ЕС решил наказать AstraZeneca за нарушение графика поставок вакцины

18:01
  • вторник
  • 23 марта 2021

Компания не выполняет контрактные обязательства

Юридические действия, которые намерен предпринять Евросоюз в отношении компании AstraZeneca, могут включать ограничения экспорта. Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович признал, что у ЕС возникли проблемы с этой компанией из-за недопоставки вакцин.
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"Не секрет, что у ЕС есть проблемы с AstraZeneca, компания не выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства, коммуникация с ней затруднена. При этом страны ЕС остро зависят от нее для выполнения своих планов вакцинации. Поэтому у нас нет иного выбора кроме применения юридических мер в отношении нее", - заявил Шефчович на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

Еврочиновник отметил, что возможные меры включают, в частности, "пропорциональные ограничения экспорта". По данным Шефчовича, ЕС на сегодняшний день получил около 70 миллионов доз вакцины AstraZeneca вместо положенных по контракту 180 миллионов, передает ТАСС.

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