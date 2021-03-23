Депутат МГД Титов: Отрасль информационных технологий сегодня является передовой в Москве

Внедряют инновации и в области спорта

Агентство инноваций Москвы запускает пилотный проект по тестированию цифровых инновационных технологий в спортивной сфере. По мнению депутата Мосгордумы Андрея Титова, это свидетельствует о том, что московская IT-отрасль разрабатывает качественные цифровые решения для всех сфер городской жизни.

Он рассказал, что в ближайшее время будет подписано соглашение с 13 пилотными площадками, в числе с различными федерациями спорта, спортивными школами и обществами. Планируется опробовать решения для улучшения тренировочного процесса, укрепления здоровья и реабилитации спортсменов. По мнению Титова, отрасль информационных технологий сегодня является передовой в Москве.

"На нее ориентированы инвесторы, и многие стартапы находятся в поиске идей, которые будут востребованы и эффективны. Здоровье и спорт - одно из направлений, где есть большой простор для идей. Московская ИТ-отрасль разрабатывает качественные цифровые решения, и создание базы для апробации оборудования, технологий необходимо и отрасли, и городу", - считает Титов.

Он отметил, что цифровые решения важны и для большого, и для массового спорта.

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