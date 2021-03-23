Врачи в Подмосковье спасли проглотившего 20 магнитов ребенка

Родители вовремя обратились за помощью

Ребенка с 20 магнитами в кишечнике доставили в Балашихинскую областную больницу Подмосковья. Пациент жаловался на сильные боли в животе, инородные тела выявил рентген. Врачи провели экстренную операцию.

"Требовалась экстренная операция, поскольку состояние ребенка ухудшалось. Врачи удалили инородные тела – это оказались магниты - ушили перформативные отверстия желудка и тонкой кишки", - рассказал заведующий одного из филиалов Балашихинской больницы Михаил Геращенко.

Медик подчеркнул: ребенку повезло, что родители быстро обратились за помощью и операция прошла успешно. По словам эксперта, проглатывание нескольких магнитов может привести к летальному исходу – высока вероятность зажима стенки кишечника, передает РИА Новости.

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