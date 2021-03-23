Новая партия "Спутника V" прибыла в Сербию

Отправлено 100 тысяч доз препарата

В столицу Сербии доставлена очередная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Груз из 100 тысяч доз препарата прибыл в аэропорт имени Николы Теслы в Белграде.

Сербский телеканал РТС напоминает, что ранее в Сербию прибыли несколько бортов с грузами российской вакцины. Часть из них была отправлена в Республику Сербскую (в составе Боснии и Герцеговины).

Население Сербии – семь миллионов, вакцинированы на сегодняшний день более 2,178 граждан страны. Сербам предлагается выбор между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca и российским препаратом "Спутник V".

Наибольшей популярностью у населения пользуется российская вакцина. По данным опросов, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".

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