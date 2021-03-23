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Журова вышла из руководства спортивных федераций после решения CAS

19:43
  • вторник
  • 23 марта 2021

Олимпийская чемпионка оставила пост вице-президента Союза конькобежцев России

Олимпийская чемпионка Светлана Журова приостановила свою деятельность в руководстве спортивных организаций. Депутат Госдумы приняла такое решение после вердикта Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
Светлана Журова о положении российских олимпийцев в Пхёнчхане

"Я приостановила свои полномочия во всех спортивных организациях, где я была вице-президентом долгие годы. Если это угрожает нашим спортсменам и их участию в международных соревнованиях, мы выйдем из организаций. Я приостановила деятельность в контрольно-ревизионной комиссии Олимпийского комитета России, Союзе конькобежцев России и Федерации спорта слепых", - сообщила Журова журналистам.

CAS 17 декабря 2020 года постановил, что высокопоставленные госслужащие России до 16 декабря 2022 года лишаются права входить в руководство международных спортивных объединений и федераций, а также национальных организаций. Таким образом Спортивный арбитражный суд частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству, передает ТАСС. Российским спортсменам на международных соревнованиях запрещено выступать под флагом и с гимном своей страны.

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