Юлиана Караулова готовится стать мамой

Ребенок станет для нее первым

Юлиана Караулова скоро станет мамой. Певица опубликовала в своем инстаграме видеоклип, в котором виден округлившийся живот.

"Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью", - написала она.

Жених Карауловой музыкант Андрей Черный в своем инстаграме также подтвердил, что они скоро станут родителями.

"Это не просто клип. Это то, чему я радуюсь уже больше 6 месяцев", - написал он.

В комментариях под постами будущих родителей поздравления оставляют не только коллеги по цеху, но и простые поклонники. Многие удивились, что им так долго удавалось сохранить беременность Карауловой в тайне.

— Ну вы конечно конспираторы, столько времени скрывать)) — Юлианочка, дорогая, какое счастье! — Радуюсь от всего сердца за тебя, кукуся. — Если честно, то я не понимаю как вы держались все эти 6 месяцев!

Юлиана Караулова и Андрей Черный познакомились на "Фабрике звезд". В 2016 году он сделал певице предложение, однако пока свадьба так и не состоялась. Для Карауловой ребенок станет первым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram