Юлиана Караулова готовится стать мамой

Ребенок станет для нее первым
Юлиана Караулова скоро станет мамой. Певица опубликовала в своем инстаграме видеоклип, в котором виден округлившийся живот.
"Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью", - написала она.
Жених Карауловой музыкант Андрей Черный в своем инстаграме также подтвердил, что они скоро станут родителями.
"Это не просто клип. Это то, чему я радуюсь уже больше 6 месяцев", - написал он.
В комментариях под постами будущих родителей поздравления оставляют не только коллеги по цеху, но и простые поклонники. Многие удивились, что им так долго удавалось сохранить беременность Карауловой в тайне.
— Ну вы конечно конспираторы, столько времени скрывать))
— Юлианочка, дорогая, какое счастье!
— Радуюсь от всего сердца за тебя, кукуся.
— Если честно, то я не понимаю как вы держались все эти 6 месяцев!
Юлиана Караулова и Андрей Черный познакомились на "Фабрике звезд". В 2016 году он сделал певице предложение, однако пока свадьба так и не состоялась. Для Карауловой ребенок станет первым.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram