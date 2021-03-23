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Западные СМИ заявили о расколе в НАТО из-за России

20:14
  • вторник
  • 23 марта 2021

Поводом стали грубые высказывания президента США

Страны НАТО оказались перед сложным выбором после резких высказываний президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Государства решают – поддержать или отвергнуть позицию Вашингтона, пишут авторы статьи в шведской Svenska Dagbladet.
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"Раскол в кругах НАТО — свершившийся факт", - пишет издание. Отмечается, что члены НАТО полностью зависимы от экономической и военной силы США – и, в то же время, многие из них заинтересованы в тесном сотрудничестве с Россией. Странам, у которых есть особые причины сохранять хорошие отношения с русскими, найти золотую середину будет трудно, считает автор.

Самый яркий пример - "большой газовый бизнес" России и Германии, включая строительство газопровода "Северный поток-2". Упоминаются также российско-турецкие военные сделки и заинтересованность некоторых европейских государств в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Выводы автора подтвердило заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам саммита глав МИД стран альянса. Он заявил, что консенсуса по "Северному потоку-2" среди членов организации нет.

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