Объявлено о душевном расстройстве убившего 10 человек в Колорадо стрелка

Байден не смог ответить на вопрос о мотивах преступления

Полиция американского штата Колорадо установила личность подозреваемого в расстреле 10 человек в одном из магазинов города Боулдер. Это 21-летний местный житель Ахмад Аль Исса. Старший брат обвиняемого заявил, что его родственник страдал душевным расстройством.

По словам Али Аль Иссы, его брат еще в школе школе жаловался на "слежку и преследование".

"Это не политическое высказывание, это душевная болезнь. Парня много травили в школе. Он был компанейский ребенок, но после травли в школе начал становиться антисоциальным", - приводит слова Аль Иссы-старшего газета New York Times.

Американские власти пока не знают, какими именно были мотивы действий 21-летнего жителя штата Колорадо Ахмада Алиссы, который открыл стрельбу в понедельник в городе Боулдер, заявил президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Вы просите меня строить догадки о том, что произошло, почему это случилось. Я не собираюсь делать этого сейчас, пока у нас не будет всей информации. У меня также нет всех фактов", - заявил Байден.

Неизвестный открыл стрельбу в городе Боулдер в магазине King Soopers. Убиты 10 человек, в том числе один полицейский. Стрелок был ранен, задержан и госпитализирован.

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