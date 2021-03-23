ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СКР проверит интервью скопинского маньяка Ксении Собчак

20:40
  • вторник
  • 23 марта 2021

Виктора Мохова заподозрили в подготовке нового преступления

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рязанскому управлению ведомства проверить высказывания "скопинского маньяка" Виктора Мохова в ходе интервью Ксении Собчак.
Пушкина сочла слова "скопинского маньяка" угрозой для его жертвы

"Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила запрос в правоохранительные органы с просьбой проверить слова Мохова. В ходе интервью Собчак он, говоря о судьбе одной из своих жертв – Елены Самохиной, заметил, что та "больше не рожает".

"Не знаю, наверно надо мне опять заняться ей", — сказал Мохов.

Пушкина предположила, что маньяк не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Слова Мохова она сочла прямой угрозой Самохиной.

Виктор Мохов с 2000 года в течение почти четырех лет удерживал в подвале на своем участке в городе Скопин двух девушек - Екатерину Мартынову и Елену Самохину. Все это время он их насиловал. Самохина родила от Мохова двоих детей, которых он оставил в разных местах города. В 2005 году маньяк был приговорен к почти 17 годам лишения свободы. В марте 2021 года Виктор Мохов вышел на свободу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Виктор Мохов
Виктор Мохов
Виктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.