СКР проверит интервью скопинского маньяка Ксении Собчак

Виктора Мохова заподозрили в подготовке нового преступления

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рязанскому управлению ведомства проверить высказывания "скопинского маньяка" Виктора Мохова в ходе интервью Ксении Собчак.

"Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила запрос в правоохранительные органы с просьбой проверить слова Мохова. В ходе интервью Собчак он, говоря о судьбе одной из своих жертв – Елены Самохиной, заметил, что та "больше не рожает".

"Не знаю, наверно надо мне опять заняться ей", — сказал Мохов.

Пушкина предположила, что маньяк не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Слова Мохова она сочла прямой угрозой Самохиной.

Виктор Мохов с 2000 года в течение почти четырех лет удерживал в подвале на своем участке в городе Скопин двух девушек - Екатерину Мартынову и Елену Самохину. Все это время он их насиловал. Самохина родила от Мохова двоих детей, которых он оставил в разных местах города. В 2005 году маньяк был приговорен к почти 17 годам лишения свободы. В марте 2021 года Виктор Мохов вышел на свободу.

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