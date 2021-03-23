Участники акции "Мы вместе" запустили флешмоб в память о погибшем волонтере

Радик Асфандияров умер от коронавируса

Большим вкладом в борьбу с пандемией стала помощь волонтёров. Они заменяют санитаров в больницах, работают в поликлиниках, доставляют продукты и лекарства тем, кому необходимо соблюдать домашний режим. Всё это, несмотря на риск для собственного здоровья. В память об одном из добровольцев - Рафике Асфандиярове, который скончался от коронавируса, товарищи по всероссийской акции "Мы вместе" запустили в интернете флешмоб.

Скромный, улыбчивый и с невероятно большим сердцем. Так о Радике Асфандиярове говорят все близкие и друзья. Таким он запомнится и всем, к кому он каждый день спешил на помощь. В ряды добровольцев мужчина записался в самом начале пандемии прошлой весной. Волонтёрской деятельности отдавал всего себя. Срывался с места по первому звонку, не жалея ни личного времени, ни собственных сил.

"Мне предложили заняться волонтёрской деятельностью, и я сразу, не раздумывая, согласился!" – рассказывал Асфандияров.

Втянулся также быстро. Сначала принимал звонки в местном колл-центре, затем начал выезжать к тем, кто просил о помощи в столь непростое время. Всю пандемию Радик доставлял продукты пожилым и маломобильным гражданам, кому по состоянию здоровья рекомендовано было не выходить из дома и соблюдать режим самоизоляции. Пенсионеры, которым он помог, сейчас не могут сдержать эмоций.

"Радик у нас был вот такой.... И Ринат. Они очень хорошо мне помогали. Постоянно приезжали при первом звонке! Они мне сразу оказывали помощь! Привозили всё, что я заказывала! И как-то раз они помогли мне наладить скважину! Купила мотор, и они всё наладили, сделали. Я не ожидала даже такой помощи! Вообще молодец парень был! Я не могу даже представить!" – вспоминает Раиса Майорова.

На помощь тратил всё свободное время. Никогда не жаловался. Волонтёрство приходилось совмещать с учёбой - Радик заканчивал магистратуру - и с двумя работами. Не забывал мужчина и про свою семью. Вместе с женой воспитывал двух сыновей подростков. Но как бы тяжело не было, никогда не думал бросать волонтёрскую деятельность. Для него проще было махнуть рукой на себя, чем остаться равнодушным к чужому горю.

"Всегда всем помогал! Всегда говорил: конечно! Вот таким золотым у меня был братишка", - вспоминает сестра Радика Гузель.

Поэтому никогда не жаловался и на здоровье. Не привык. Даже заболев коронавирусом, отмахивался, мол, здоров, лёгкая простуда. Скоро всё пройдёт и он снова встанет на ноги, чтобы и дальше помогать. В госпиталь его положили уже с 24% поражением лёгких. Никто даже не предполагал, что человек, который всегда бежал на помощь по первому зову, сам отчаянно борется за жизнь. В середине прошлой недели после резкого ухудшения Радик скончался. Ему было 35 лет. В память волонтёры движения "Мы вместе" запустили в соцсетях флешмоб.

Александра Сергомасова, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram