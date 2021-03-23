В США афроамериканцы возмутились размером выплат за годы рабства

Такие выплаты они получат впервые в истории

В США впервые одобрена инициатива по выплате компенсаций потомкам жертв сегрегации. Пока, правда, только в одном городе штата Иллинойс. На материальную помощь могут претендовать те, кто докажет, что его предки жили там и притеснялись по расовому признаку. Для выплат создан специальный фонд. Правда, в руки деньги никому передавать не будут. Они пойдут на погашение ипотеки или выплату долгов за жильё.

Прабабушка Делоис Робинсон переехала в пригород Чикаго Эванстон в конце 30-х годов прошлого века. Хотела открыть ресторанчик в благополучной его части, но в итоге пришлось ограничиться собственной кухней в районе компактного проживания афроамериканцев.

"Это все из-за красной черты. Им нельзя было ее переступать. Поэтому, пришлось открывать ресторан на своей кухне", - рассказывает Робинсон.

В Эванстоне, как и по всей Америке, внедрять сегрегационную и дискриминационную политику "красной черты' начали в 30-х годах прошлого века. Районы, где жили расовые меньшинства, в буквальном смысле обводили красными чернилами.

"На практике красная линия выглядела так: не рекомендовалась инвестировать в черные кварталы, банки, страховщики отказывались обслуживать темнокожее население, не давали ипотечные кредиты и не позволяли таким образом жить в белых кварталах", - говорит историк афроамериканской общины г.Эванстон Дино Робинсон.

Свою историю угнетения может рассказать каждая вторая негритянская семья в США. Даже после того как официально запретили и рабство, и сегрегацию, афроамериканцы все равно продолжают жить хуже и беднее белых. Но именно в Эванстоне, в котором всего лишь 75 тысяч жителей, впервые официально прозвучало: репарациям быть! За выплаты темнокожим проголосовал городской совет. Они полагаются тем, кто проживал здесь с 1919-го по 1969-й годы и пострадал от жилищной дискриминации, а также их прямым потомкам. Каждая такая семья получит по 25 тысяч долларов.

"Я очень горжусь эти голосованием. Средства можно будет направить на задолженности по ЖКХ, ремонт дома, строительство жилья, на первоначальный взнос за собственность", - говорит член городского совета Робин Рю Симмонс.

Выплаты начнутся уже этой весной. На первом этапе на эти цели выделили 400 тысяч долларов. Еще 10 миллионов распределят в ближайшее десятилетие. Деньги планируется изыскивать из добровольных пожертвований и поступлений от 3-процентного налога на продажу марихуаны. Она легализована в штате Иллинойс с прошлого года. До этого именно негритянское население чаще всего привлекали к ответственности за наркопреступления. Но даже после того как удалось продавить решение, по сути, о том, что общие налоговые поступления могут тратиться исключительно на жилищные нужды афроамериканцев, среди них нашлись недовольные. Не нравится, что деньги пойдут через банки в виде субсидий, а не просто на руки. Да и маловато будет.

"Возможно, это приведет к искажению реального смысла репараций, которые США нам должны. Мы понятия не имеем, как они поведут себя, когда им придется заплатить реальное возмещение нанесенного ущерба. Не исключено, что нам скажут: вы взяли свои 25 тысяч долларов у властей Эванстона и поэтому вы не можете рассчитывать на большее", - возмущается жительница города Роуз Кэннон.

На что на самом деле претендуют потомки рабов и угнетенных, уже звучало на улицах городов во время шествий и погромов участников движения "Жизни черных важны": отнять и разделить. Власть и деньги. Одна из активисток BLM опубликовала список из 10 требований к белым: бездетные должны завещать свое имущество афроамериканцам, а еще при жизни потесниться, пустив на свою жилплощадь негритянские семьи, застройщики - строить бесплатно для них апартаменты. Одновременно на федеральном уровне рассматривается национальная программа компенсаций. Но она пока буксует, хоть и на словах поддерживается новым президентом Байденом.

"Демократы, когда придумали движение BLM и начали его раскручивать, открыли ящик Пандоры. Можно сказать, крышку этого ящика совсем сорвал Джо Байден. В принципе, страны, которые являются владельцем печатного станка - США и ЕС в лице Германии - могут позволить себе подобного рода выплаты, но это будет очень серьезным ударом по экономике, в том смысле потому, что разгон инфляции достигнет очень серьезных величин. Но выход может быть найден в форме налога на белых, который, вероятно, обяжут выплачивать всех людей, которые имеют несчастье обладать белым цветом кожи и проживать на территории Соединенных Штатов", - рассуждает политолог Алексей Мухин.

Самого 46-го президента неоднократно уличали в расистских высказываниях. В 1975 году тогда еще молодой сенатор Байден выступал против десегрегации учебных заведений, говоря, что это превратит их в расовые джунгли, и своим детям он не позволит посещать смешанные школы. Когда демократы сделали толерантность основой своих избирательных кампаний, он, быстро открестился от прошлых высказываний.

Лилия Акиньшина, Илья Титов, "ТВ Центр".

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