Продолжение сериала "Анна-детективъ": зрителей ждет немало сюрпризов

Смотрите с понедельника по четверг в 18:10

На нашем канале продолжается показ покорившего сердца зрителей сериала "Анна-детективъ". Чарующая атмосфера конца XIX столетия, проницательные, яркие персонажи в исполнении популярных актёров, увлекательный сюжет, приправленный мистикой и романтикой - всё, чем полюбился телепроект, есть и во втором сезоне. Его премьера состоялась накануне. Главным героям вместе предстоит раскрыть тайны, которые омрачили тихую жизнь городка Затонска. Новые серии смотрите уже завтра в 18:10 на "ТВ Центре".

"Анна-детективъ" снова в деле. Да, ей самой непросто, но безмятежный мир родного Затонска рискует исчезнуть без следа. Её дар медиума может всем помочь. Вот только где взять силы, чтобы спасти мир и свою любовь?

"Мне кажется, что людей зацепила, в первую очередь, пара Анны и Штольмана. Их история, их любовь. И, мне кажется, все хотели продолжения этой истории. Увидеть, что между двумя этими персонажами произойдёт", - говорит актриса, исполнительница роли Анны Александра Никифорова.

— Всякая душа потёмки, Анна Викторовна. Всякая. Даже моя….

Яков Платонович Штольман, он же популярнейший актёр Дмитрий Фрид, с этим абсолютно согласен. Да, в жизни всегда есть место мистике. И на этот раз на экране её будет не меньше. Но куда больше места найдётся для любви зрителей к фильму "Анна-детективъ".

"Даже не то, что планка какая-то, но есть поклонники, которым он полюбился. Хочется, чтобы эта история повела их дальше. И чтобы им это было интересно", - говорит Дмитрий Фрид.

Армия поклонников сериала растёт постоянно. Это и понятно. Во-первых, интригующая история. Во-вторых, время действия, исторические сериалы сейчас редкость. И, наконец, блестящий актёрский состав.

— Это уже ни в какие ворота. Что у вас здесь происходит?!

"У нас очень много поклонниц, которые приходят практически на каждые съемки, фотографируют актёров, выпускают книги, рисуют портреты! Выпускают эти портреты в интернете. Зрители очень любят эту картину", - рассказывает заслуженный артист, исполнитель роли Трегубова Николай Денисов.

Возможно, секрет такой сильной любви кроется еще и в необыкновенно тёплой атмосфере на площадке. Она сложилась с первых дней съемок.

"У нас действительно сложилась какая-то невероятно тёплая атмосфера. И я знаю, что они всегда поддержат, подскажут. И всегда тепло на съемках, как-то по-семейному", - говорит Никифорова.

А зритель ведь всё чувствует. И для него в новом сезоне будет еще больше ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

"Безусловно, главная интрига – это отношения между главными героями: Штольманом и Анной. Здесь будет очень много кульбитов. У нас появится совершенно прекрасный персонаж в последних сериях. Не буду раскрывать, кто, но это бомба!" – приоткрыл завесу тайны режиссер Денис Елеонский.

Кем бы он ни был, его действительно стоит дождаться. "Анна-детективъ" – уже совсем рядом.

— Вы всегда ищете в людях что-то хорошее. Может, потому Вам и удаётся больше, чем другим?

Ольга Стрельцова, Валерия Дзгоева, Владислав Подымский, Станислав Ильин, Георгий Могунов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram