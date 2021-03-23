Минпромторг заявил о сохранении цен на сахар и масло

Новые соглашения с производителями заключат на прежних условиях

Действующие ограничения цен на сахар и подсолнечное масло сохранятся. Новые соглашения по фиксации стоимости этих товаров планируется заключить на тех же условиях, в том числе ценовых, которые прописаны в существующих договоренностях, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Обсуждение ведется без изменения условий и ценовых параметров",- сказали в пресс-службе.

Ныне действующие соглашения были подписаны в декабре. В соответствии с ними, отпускная цена предприятий на белый сахар составляет 36 рублей за кг, розничная - 46 рублей за кг. Соимость подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр соответственно.

ФАС, Минсельхоз и Минпромторг по поручению правительства прорабатывают вопрос продления соглашений с производителями и торговыми сетями о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло. Продлить заморозку цен на сахар предлагается на два месяца, на подсолнечное масло - до октября, передает ТАСС.

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