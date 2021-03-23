Чувствует он себя хорошо

Владимир Путин привился от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, после прививки президент чувствует себя хорошо. Завтра у Путина будет полноценный рабочий день, передает слова Пескова агентство "Интерфакс".

О намерении привиться от коронавируса Владимир Путин сам сообщил накануне. При этом в Кремле не стали называть вакцину, которой он это сделает. Отсутствие камер во время процедуры Дмитрий Песков объяснял нелюбовью президента к публичности в таких вопросах.

"Президент значительную часть рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с производством препаратов. Что касается вакцинации под камерой, он никогда не был сторонником, ему это не нравится", - сказал он.

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