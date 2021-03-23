Названы причины отказа властей от второго локдауна в России

Помогли тщательно организованные ограничения

Второй локдаун в России стал бы ударом по людям и по экономике страны. По этой причине власти отказались от жесткого карантина, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы же, как другие страны Европы, не уходили во время второй волны на самоизоляцию и локдаун... Мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики", - пояснила Голикова в интервью на YouTube-канале "Антонимы".

По словам вице-премьера, избежать карантина помогли тщательно продуманные и организованные ограничительные меры. Голикова признала, что маски, социальное дистанцирование, перчатки, санитайзеры многим не нравятся – однако именно это позволило остановить распространение коронавируса.

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