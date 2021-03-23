Путин отправил в отставку пензенского губернатора

Белозерцев утратил доверие президента

Указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подписал президент России. Владимир Путин отрешил обвиняемого во взяточничестве чиновника от должности в связи с утратой доверия главы государства.

"Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в подписанном президентом указе.

Ивана Белозерцева обвинили в коррупции. Бывший губернатор подозревается в получении взятки в размере 31 миллион рублей. 22 марта Басманный суд Москвы решил заключить чиновника под стражу, он останется под арестом как минимум до 20 мая, передает ТАСС.

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