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Путин отправил в отставку пензенского губернатора

21:42
  • вторник
  • 23 марта 2021

Белозерцев утратил доверие президента

Указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подписал президент России. Владимир Путин отрешил обвиняемого во взяточничестве чиновника от должности в связи с утратой доверия главы государства.
Арестованный пензенский губернатор отказался признавать вину

"Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в подписанном президентом указе.

Ивана Белозерцева обвинили в коррупции. Бывший губернатор подозревается в получении взятки в размере 31 миллион рублей. 22 марта Басманный суд Москвы решил заключить чиновника под стражу, он останется под арестом как минимум до 20 мая, передает ТАСС.

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