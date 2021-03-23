В списке более 80 компаний и десятки физлиц

Владимир Зеленский продлил антироссийские санкции. Президент Украины своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в подписанном Зеленским указе.

Отмечается, что под украинские ограничения подпадают 81 компания и 26 физических лиц.

В частности, санкции в отношении МИА "Россия сегодня" санкции продлены на три года. Ограничения включают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.

Как сообщается, в черном списке оказались и граждане Франции. Трое депутатов Европарламента попали под украинские санкции сроком на три года, передает РИА Новости.

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