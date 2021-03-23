ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский продлил антироссийские санкции

22:06
  • вторник
  • 23 марта 2021

В списке более 80 компаний и десятки физлиц

Владимир Зеленский продлил антироссийские санкции. Президент Украины своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.
Зеленский объявил войну украинским олигархам

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в подписанном Зеленским указе.

Отмечается, что под украинские ограничения подпадают 81 компания и 26 физических лиц.

В частности, санкции в отношении МИА "Россия сегодня" санкции продлены на три года. Ограничения включают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.

Как сообщается, в черном списке оказались и граждане Франции. Трое депутатов Европарламента попали под украинские санкции сроком на три года, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.