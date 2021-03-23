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Скончалась одна из пострадавших после наезда иномарки на севере Москвы

22:28
  • вторник
  • 23 марта 2021

Данных о состоянии второй женщины пока нет

Скончалась одна из женщин, попавших под колеса иномарки Mercedes на севере столицы.  У второй потерпевшей, по предварительным данным, тяжелые травмы, информации о ее состоянии пока нет.
Три человека погибли в ДТП при попытке уйти от погони полиции

"Из медицинского учреждения поступила информация, что одна из пострадавших скончалась в больнице. О состоянии второй потерпевшей на данный момент информации нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на пересечении улицы Пулковская и Конаковского проезда.  Водитель Mercedes  после аварии бросил транспортное средство и скрылся с места происшествия. Личность водителя установлена, его разыскивают сотрудники полиции.

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