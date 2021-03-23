Скончалась одна из пострадавших после наезда иномарки на севере Москвы

Данных о состоянии второй женщины пока нет

Скончалась одна из женщин, попавших под колеса иномарки Mercedes на севере столицы. У второй потерпевшей, по предварительным данным, тяжелые травмы, информации о ее состоянии пока нет.

"Из медицинского учреждения поступила информация, что одна из пострадавших скончалась в больнице. О состоянии второй потерпевшей на данный момент информации нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на пересечении улицы Пулковская и Конаковского проезда. Водитель Mercedes после аварии бросил транспортное средство и скрылся с места происшествия. Личность водителя установлена, его разыскивают сотрудники полиции.

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