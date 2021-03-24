Названа новая категория граждан для индексации пенсий

Предложение обсуждают в Совете Федерации

Руководителей советов многоквартирных домов могут освободить от уплаты страховых взносов в социальные фонды, для чего будет разработан отдельный законопроект. Об этом написала "Парламентская газета" со ссылкой на предложение заместителя председателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Ильи Ножечкина.

В публикации уточняется, что зачастую выполняющие функции старших по домам - пенсионеры, которых в разряд работающих фактически переводят отчисления в фонд социального страхования, а работающим индексация пока не положена. Именно этот пробел и призвано устранить нововведение.

Некоторые управляющие компании, отметили в Совфеде, платят старшим по домам "зарплаты в конвертах", что "некрасиво". Такие выплаты хотят легализовать.

Как считают в верхней палате парламента, энтузиастов, которые готовы вкладывать силы в благоустройство домов, необходимо поощрять.

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