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Власти выделят 12 миллиардов рублей на субсидии за найм новых сотрудников

08:43
  • среда
  • 24 марта 2021

Это призвано снять напряженность на рынке труда

Как сказано в перечне предложений по изменениям федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023-го, на который в своем материале ссылается ТАСС, российское правительство выделит Фонду социального страхования 12,146 миллиарда рублей на субсидии работодателям.
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Уточняется, что работодателю за каждого нанятого сотрудника будут выплачивать три минимальных размера оплаты труда, что призвано снять напряженность на рынке.

Средства, говорится также в документе, перераспределили, уменьшив расходы на социальные выплаты безработным, которых в стране стало меньше.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что благодаря мерам стимулирования найма безработных трудоустроены окажутся около 220 тысяч человек.

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