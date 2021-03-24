Власти выделят 12 миллиардов рублей на субсидии за найм новых сотрудников

Это призвано снять напряженность на рынке труда

Как сказано в перечне предложений по изменениям федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023-го, на который в своем материале ссылается ТАСС, российское правительство выделит Фонду социального страхования 12,146 миллиарда рублей на субсидии работодателям.

Уточняется, что работодателю за каждого нанятого сотрудника будут выплачивать три минимальных размера оплаты труда, что призвано снять напряженность на рынке.

Средства, говорится также в документе, перераспределили, уменьшив расходы на социальные выплаты безработным, которых в стране стало меньше.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что благодаря мерам стимулирования найма безработных трудоустроены окажутся около 220 тысяч человек.

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