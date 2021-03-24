Эксперт подвел итоги переговоров Лаврова и Ван И

Стратегическое партнерство Москвы и Пекина подтверждено

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили перспективы укрепления стратегического партнёрства Москвы и Пекина, а также главные итоги встречи министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И.

Возможно ли создание военно-политического союза между нашими странами? И как будут строиться американо-китайские отношения при новой администрации США? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"Стратегический формат (партнёрства Москвы и Пекина) подтвержден. Это глобальное взаимодействие - от Совбеза до других институтов глобального управления, а также региональное и двустороннее… Россия и Китай – это ось, но не только для двух стран, но и для всего мира", - сказал эксперт.

Полный комментарий Лузянина смотрите в видео.

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