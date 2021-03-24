Роспотребнадзор сообщил о новой мутации в южноафриканском штамме коронавируса

Идут дополнительные вирусологические исследования

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила у себя на официальном сайте, что специалистам центра "Вектор" удалось выделить новый изолят южноафриканского штамма коронавируса.

Согласно уточнению ведомства, выделенная мутация относится к генетической линии B.1.351. Там обнаружено наличие "двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S".

В настоящее время ведутся дополнительные вирусологические исследования. В ближайшее время, отметили в Роспотребнадзоре, ученые изучат, насколько эффективно этот вариант вируса нейтрализовывают сыворотки переболевших COVID-19 и привитых российскими вакцинами.

Ранее власти Швейцарии заявили, что новые варианты коронавируса являются не только более заразными, но и более летальными. В России же зарегистрировали тест-систему, выявляющую несколько штаммов инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram