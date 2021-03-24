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Роспотребнадзор сообщил о новой мутации в южноафриканском штамме коронавируса

08:19
  • среда
  • 24 марта 2021

Идут дополнительные вирусологические исследования

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила у себя на официальном сайте, что специалистам центра "Вектор" удалось выделить новый изолят южноафриканского штамма коронавируса.

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Согласно уточнению ведомства, выделенная мутация относится к генетической линии B.1.351. Там обнаружено наличие "двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S".

В настоящее время ведутся дополнительные вирусологические исследования. В ближайшее время, отметили в Роспотребнадзоре, ученые изучат, насколько эффективно этот вариант вируса нейтрализовывают сыворотки переболевших COVID-19 и привитых российскими вакцинами.

Ранее власти Швейцарии заявили, что новые варианты коронавируса являются не только более заразными, но и более летальными. В России же зарегистрировали тест-систему, выявляющую несколько штаммов инфекции.

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