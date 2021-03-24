Байден занял последнее место в рейтинге защитников планеты от инопланетян

В Британии ищут героев, способных защитить Землю от НЛО

Британский телеканал Blaze ищет героев, способных защитить Землю от инопланетян. На кого сейчас можно положиться? Пришельцы пока атакуют землян только в фильмах, но кто знает, чем дело обернется? Когда придется взять оружие в руки и противостоять всякой межгалактической нечисти.

Телеканал опросил британцев – кому из знаменитостей они доверят защищать родную планету от нездешнего врага? Первое место в рейтинге доверия – у Арнольда Шварценеггера. Герой моментально откликнулся в своем Twitter.

"Я хочу поблагодарить людей за то, что они верят в меня. Я готов служить", – написал актер, отвечая на результаты исследования.

Брюс Уиллис, Уилл Смит, Том Круз, Харрисон Форд давно свои среди пришельцев, но все же это киногерои, а кто из реальной жизни, облеченный силой и властью, готов стать щитом для землян?

В список попали и политики текущего момента: экс-президент США Дональд Трамп занял восьмое место в рейтинге доверия, Борис Джонсон, британский премьер, попал на 12-ю строчку. 20-е, финальное место - Джо Байден, некрепко стоящий на ногах, но вызывающий доверие у определенной части аудитории.

Экранные образы защитников человечества создаются огромной командой. А вот политик играет самого себя. Комментарии к этому опросу весьма скептические. Когда смотрят на Бориса Джонсона – возникает сомнение – а он точно на стороне землян? Или он просто играет в миссию, которая очевидно невыполнима.

Дональд Трамп известен своим боевым духом. Как он в соцсети воевал с лидером Северной Кореи, называя его "рокетмэном"? А его способность заключать любые сделки? Для американцев Северная Корея все равно что внеземная цивилизация, и ведь Трамп вступил с ней в контакт, не убоялся. Правда, временно от контактов отстранен, а в Twitter забанен.

Ну, и последний герой, надежда человечества. Нынешний президент США. Тут у многих возникли сомнения. Пока бороться способен только на словах, не очень устойчив на своих ногах и вообще не всегда понимает, о чем с ним говорят. Но эти качества, возможно, и превратятся в самое сильное оружие! Если он, конечно, на стороне землян.

Авторы опроса подытожили: "Тревожно, когда так много знаменитостей с вымышленным инопланетным опытом считаются лучшими кандидатами, чем нынешние мировые лидеры".

А вдруг они и в самом деле не те, кем кажутся? В действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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