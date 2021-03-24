Жители Мурома остались без воды и тепла после взрыва элеватора

Снос здания пошел не по плану

В Муроме снос старого элеватора пошел не по плану. При направленном взрыве обломки здания повредили городские коммуникации. Часть жителей осталась без воды, тепла и света.

Оборванные линии электропередачи быстро восстановили, а вот подачи тепла в дома жителям пришлось ждать полдня, передает "ТВ Центр".

Ремонтные бригады сначала искали аварийный участок трубопровода и только после его восстановления запустили котельные. При этом в регионе сейчас минус 8 градусов.

Здание элеватора не использовалось уже около 20 лет, она начало рушиться и оставлять его в таком состоянии было опасно. Что именно пошло не так во время взрыва, сейчас выясняется.

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