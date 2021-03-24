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Контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале

09:03
  • среда
  • 24 марта 2021

Корабль сел на мель поперек 350-метрового канала

Движение в Суэцком канале - одной из важнейших транспортных артерий мира -  парализовано из-за контейнеровоза, севшего на мель.

Огромное судно водоизмещением 200 тысяч тонн встало ровно поперек 350-метрового канала. Все попытки повернуть его пока безуспешны. Буксиры работают уже нескольких часов, но сдвинуть морского гиганта не могут. Под флагом Панамы контейнеровоз следовал из Китая в Роттердам, передает "ТВ Центр". По данным международной системы геолокации судов, по обе стороны от места ЧП скопилось большое количество кораблей.

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Контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале
Контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале
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