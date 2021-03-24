На Камчатке ураганный ветер сорвал крышу детского сада

В поселке введен режим ЧС

На Камчатке из-за непогоды задерживаются вылеты авиарейсов. Полуостров находится во власти мощного снежного циклона. Коммунальщики работают круглосуточно.

Накануне видимость на дорогах региона упала практически до нуля. Многие участки трасс закрыты для проезда. В Усть-Большерецком районе ураганный ветер сорвал кровлю со здания детского сада. В поселке введен режим ЧС.

Двоих туристов из Екатеринбурга метель застала на Авачинском вулкане. Сильный ветер буквально снес путешественников - один из них серьезно повредил ногу. О случившемся по рации сообщили спасателям. Пострадавшего с высоты 1200 метров на снегоходе эвакуировали в больницу.

Непогода и на юге России. В Сочи уже пять дней не прекращаются дожди и уже дважды обвалился грунт. На этот раз рядом с многоквартирным домом. Сообщается, что никто не пострадал. Здание сейчас обследуют специалисты.

А на Военно-грузинской дороге разворачивают полевые кухни, пункты обогрева и даже передвижные бани. Из-за сильного снегопада и опасности схода лавин на несколько дней движение по магистрали перекрыто, передает "ТВ Центр".

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