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Диетолог рассказала о вреде свежего хлеба

08:49
  • среда
  • 24 марта 2021

Гораздо полезнее есть "вчерашнюю" выпечку

Свежий мягкий хлеб представляет для организма куда большую опасность, чем черствый, предупредила врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева.
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Она объяснила, что свежевыпеченный хлеб сложнее переваривается и обладает большей кислотностью, а потому не подходит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Считается, что свежий хлеб обладает большей кислотностью. Поэтому при заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб – для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни", - рассказала эксперт.

По ее словам, когда хлеб черствеет, его структура меняется, а вместе с тем меняется кислотность и полезные свойства. Желудок лучше воспринимает вчерашний хлеб, отметила диетолог.

Она добавила, что любимый многими вкус свежего хлеба – скорее его недостаток, чем достоинство, передает Радио Sputnik. "Свежего мягкого хлеба мы съедим больше, прежде всего, за счет вкусовых ощущений. Это как наркотическое вещество, как и тяга к сладкому. Поэтому очень часто в магазинах специально пекут свежий хлеб, чтобы люди его покупали", - резюмировала Черняева.

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