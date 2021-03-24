В Южной Корее узнали о запуске КНДР двух ракет

Резолюция Совбеза ООН нарушена не была

Как сообщило в среду информационное агентство "Ренхап", КНДР в минувшее воскресенье произвела пуски двух крылатых ракет, данные о чем подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Прежде СМИ писали, что произошли пуски (первые с 14 апреля прошлого года) с западного побережья КНДР. Направлены ракеты, отмечают южнокорейские военные, были в сторону Желтого моря.

Вместе с тем источники агентства уточнили, что резолюция Совета безопасности ООН нарушена не была, так как баллистическими ракеты не являются.

В Соединенных Штатах признали осуществление КНДР "некой касающейся ракет деятельности", но дополнительной информацией делиться не стали.

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