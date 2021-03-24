ВОЗ: Европе нужна российская вакцина

ЕС страдает от нехватки препаратов

Евросоюз сейчас борется с нехваткой препаратов для профилактики коронавирусной инфекции, так что там действительно нужна российская вакцина "Спутник V", разработанная в центре имени Гамалеи. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Я надеюсь, что в обозримом будущем - очень близком - вакцина станет использоваться в регионе", - подчеркнул он.

По словам Клюге, выражаемый рядом государств скептицизм относительно российской разработки вызывает недоумение, но надо понимать, что в России существует длительная история производства и освоения вакцин, так что ученые страны заслуживают полного доверия.

Как добавил директор Европейского регионального бюро, экспертиза препарата регулятором ЕС - процедура прозрачная, в настоящее время рассмотрение продолжается.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не испытывает потребности в "Спутнике V", так как объединению хватает уже представленных на его территории препаратов.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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