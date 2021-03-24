Москвичей ждет "персиковое" лето

Температура будет выше нормы

В этом году москвичей ожидает "персиковое" лето, заявил метеоролог Евгений Тишковец. Он рассказал, что погода будет идеальной для отдыха.

"Лето я бы назвал "оранжевым" или даже "персиковым". Цвета аномалии температур, то есть ее отклонения от нормальных показателей, в основном такого цвета. Причем это относится не только к столице, но и к большей части европейской территории России", - отметил эксперт.

По его словам, в среднем летняя температура поднимется на один градус выше нормы, а в июне и июле – на два градуса выше. При этом июль ожидается засушливым, в июне и августе осадки будут в пределах нормы, передает НСН.

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