ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей ждет "персиковое" лето

09:00
  • среда
  • 24 марта 2021

Температура будет выше нормы

В этом году москвичей ожидает "персиковое" лето, заявил метеоролог Евгений Тишковец. Он рассказал, что погода будет идеальной для отдыха.

Москвичи почувствуют настоящую весну только в середине апреля
Москвичам пообещали аномальный апрель

"Лето я бы назвал "оранжевым" или даже "персиковым". Цвета аномалии температур, то есть ее отклонения от нормальных показателей, в основном такого цвета. Причем это относится не только к столице, но и к большей части европейской территории России", - отметил эксперт.

По его словам, в среднем летняя температура поднимется на один градус выше нормы, а в июне и июле – на два градуса выше. При этом июль ожидается засушливым, в июне и августе осадки будут в пределах нормы, передает НСН.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Лето
Лето
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.