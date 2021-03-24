ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

COVID-19 в России выявили еще у 8861 человека

11:15
  • среда
  • 24 марта 2021

Зафиксирован 401 летальный исход

За минувшие сутки в 85 регионах России зарегистрирован 8861 новый случай коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания. Уточняется, что 12,2% из этих случаев не имели клинических проявлений.
Путин привился от коронавируса

"Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 10355 человек", - добавили в оперштабе.

В Москве за сутки прирост составил 1431 случай, в Санкт-Петербурге - 807, в Московской области - 535

Общее число положительных тестов на COVID-19 в стране с начала пандемии - 4483471. Скончались 96219 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.