COVID-19 в России выявили еще у 8861 человека

Зафиксирован 401 летальный исход

За минувшие сутки в 85 регионах России зарегистрирован 8861 новый случай коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания. Уточняется, что 12,2% из этих случаев не имели клинических проявлений.

"Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 10355 человек", - добавили в оперштабе.

В Москве за сутки прирост составил 1431 случай, в Санкт-Петербурге - 807, в Московской области - 535

Общее число положительных тестов на COVID-19 в стране с начала пандемии - 4483471. Скончались 96219 пациентов.

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