В Москве от коронавируса за сутки выздоровели 1593 пациента

Подтвержден 1431 новый случай заражения

После прохождения лечения от коронавируса в Москве поправились еще 1593 человека, передают из федерального штаба по контролю за распространением COVID-19. Всего в городе вылечились 935400 пациентов.

"Подтвержден 1431 новый случай заражения, госпитализировано 706 человек, скончались 53 пациента", - добавили в оперштабе.

Там также призвали граждан не рисковать своим здоровьем и при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.

В России за прошедшие сутки подтвержден 8861 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся в стране с начала пандемии - 4483471. Скончались 96219 человек.

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