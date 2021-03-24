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В ВОЗ оценили меры по борьбе с пандемией в России

09:04
  • среда
  • 24 марта 2021

Она велась и продолжает вестись на всех уровнях

Россия на всех уровнях установила высокую планку координации мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отметил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

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"Еще двумя критическими элементами были способность быстро увеличить уровень тестирования, действительно очень массовое, и второе - система здравоохранения, быстрый рост числа больничных мест", - отметил собеседник агентства.

По словам директора Европейского бюро, "героями этого сражения" стали медики и российские власти сделали всё, чтобы меры их поддержки были осуществлены.

При этом Клюге поблагодарил правительство России за международную солидарность. Он отметил, что во многих странах министры рассказывали ему о полученной от Москвы помощи.

Ранее на этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил улучшение ситуации с коронавирусом в России, заметив при этом, что окончательная победа над пандемией пока не одержана. "Коронавирусная инфекция немного отступила, - констатировал глава Минздрава.

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