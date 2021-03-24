В Австралии полчища пауков оккупируют жилые дома после наводнения

В штате Новый Южный Уэльс повреждены дома, дороги и мосты

В Австралии полчища пауков оккупируют жилые дома, спасаясь от мощнейшего за 60 лет наводнения. Они на стенах, заборах, любых сухих участках. Местные жители рассказывают, что сейчас также опасно пользоваться лодками - в них забираются змеи.

Наводнение в штате Новый Южный Уэльс продолжается уже несколько дней. После прорыва дамбы из-за проливных дождей реки вышли из берегов: повреждены дома, дороги и мосты. 20 тысяч жителей эвакуированы, передает "ТВ Центр".

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