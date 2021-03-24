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Иммунолог посоветовала Путину поменьше работать после прививки

09:42
  • среда
  • 24 марта 2021

Накануне президент прошел вакцинацию

Президенту России Владимиру Путину после прививки от коронавирусной инфекции на некоторое время придется изменить привычный образ жизни, считает врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Она отметила, что правила ухода за собой после вакцинации для него будут такими же, как и для остальных.

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По словам врача, в первые несколько дней после прививки президент может ощущать легкую слабость, ломоту и однократный подъем температуры, но с этим легко можно справиться при помощи парацетамола. Врач подчеркнула, что даже такой незначительной реакции организма можно избежать, если грамотно организовать режим труда и отдыха, передает "Вечерняя Москва".

"Я рекомендую воздержаться после прививки от интенсивных тренировок, а также от поездок, которые предполагают смену климата, так как это несет дополнительную нагрузку на нервную систему. В целом нужно работать в немного более щадящем режиме", - добавила иммунолог.

Накануне вечером в Кремле сообщили, что Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, лидер чувствует себя хорошо. Какой именно препарат получил президент, не сообщается.

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