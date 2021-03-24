Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара

Стабильность будет обеспечиваться новыми мерами поддержки

На сегодняшний день российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны.

"Дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем", - подчеркнули в ведомстве.

Стабильность будет обеспечиваться расширением посевных площадей под сахарную свеклу, а также новыми мерами поддержки, добавили в Минсельхозе. Включают эти меры в себя, в частности, возмещение затрат на производство и реализацию сахара.

Как уточнили в министерстве, участники соглашений о стабилизации цен на сахар полностью выполняют свои обязательства.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что действующие ограничения цен на сахар и подсолнечное масло сохранятся, а новые соглашения планируется заключить на тех же ценовых условиях.

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