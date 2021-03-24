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Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара

09:31
  • среда
  • 24 марта 2021

Стабильность будет обеспечиваться новыми мерами поддержки

На сегодняшний день российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны.

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"Дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем", - подчеркнули в ведомстве.

Стабильность будет обеспечиваться расширением посевных площадей под сахарную свеклу, а также новыми мерами поддержки, добавили в Минсельхозе. Включают эти меры в себя, в частности, возмещение затрат на производство и реализацию сахара.

Как уточнили в министерстве, участники соглашений о стабилизации цен на сахар полностью выполняют свои обязательства.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что действующие ограничения цен на сахар и подсолнечное масло сохранятся, а новые соглашения планируется заключить на тех же ценовых условиях.

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