ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о планах благоустройства улицы Красная Пресня

09:26
  • среда
  • 24 марта 2021

Затронут работы и Звенигородское шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал у себя в личном блоге о планах городских властей по благоустройству улицы Красная Пресня и ее продолжения - Звенигородского шоссе.
Собянин рассказал о создании парка "Яуза" на северо-востоке Москвы

"Проект благоустройства ставит своей целью подчеркнуть значение Красной Пресни как знаковой и уникальной улицы Москвы, а на Звенигородском шоссе - создать комфортную среду для местных жителей", - подчеркнул градоначальник.

По его словам, на Красную Пресню вернутся деревья, кустарники и газоны, при этом вдоль ее нечетной стороны создадут отделенный от проезжей части большой зеленой аллеей прогулочный маршрут.

Вместе с тем на углу Красной Пресни и Трехгорного Вала будет организована видовая зона с детской площадкой, а на головном участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до ТТК сделают тротуары. Также там высадят деревья, которых, как заметил глава города, в этом пространстве сегодня очень не хватает.

За освещение шоссе будут отвечать новые фонари с энергосберегающими лампами, воздушные линии уберут под землю.

Затронет благоустройство и парк Декабрьского восстания между Улицей 1905 года и Трехгорным Валом, там отремонтируют скамейки и ограду, а также высадят дополнительные деревья и зелень. Для детей всех возрастов организуют игровые площадки. Кроме того, на входе со стороны Рочдельской улицы планируется сделать пандус, а также создать новые зоны для занятий спортом и прогулок с домашними животными.

Будет приведена в порядок и кордегардия Пресненской заставы. Она единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала сохранилась до нашего времени. В здании отремонтируют кровлю, стены и цоколь.

"Обновленная Красная Пресня и парк Декабрьского восстания станут еще комфортнее и привлекательнее для прогулок и отдыха горожан", - заключил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Улица Красная Пресня
Улица Красная Пресня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.