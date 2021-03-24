Собянин рассказал о планах благоустройства улицы Красная Пресня

Затронут работы и Звенигородское шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал у себя в личном блоге о планах городских властей по благоустройству улицы Красная Пресня и ее продолжения - Звенигородского шоссе.

"Проект благоустройства ставит своей целью подчеркнуть значение Красной Пресни как знаковой и уникальной улицы Москвы, а на Звенигородском шоссе - создать комфортную среду для местных жителей", - подчеркнул градоначальник.

По его словам, на Красную Пресню вернутся деревья, кустарники и газоны, при этом вдоль ее нечетной стороны создадут отделенный от проезжей части большой зеленой аллеей прогулочный маршрут.

Вместе с тем на углу Красной Пресни и Трехгорного Вала будет организована видовая зона с детской площадкой, а на головном участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до ТТК сделают тротуары. Также там высадят деревья, которых, как заметил глава города, в этом пространстве сегодня очень не хватает.

За освещение шоссе будут отвечать новые фонари с энергосберегающими лампами, воздушные линии уберут под землю.

Затронет благоустройство и парк Декабрьского восстания между Улицей 1905 года и Трехгорным Валом, там отремонтируют скамейки и ограду, а также высадят дополнительные деревья и зелень. Для детей всех возрастов организуют игровые площадки. Кроме того, на входе со стороны Рочдельской улицы планируется сделать пандус, а также создать новые зоны для занятий спортом и прогулок с домашними животными.

Будет приведена в порядок и кордегардия Пресненской заставы. Она единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала сохранилась до нашего времени. В здании отремонтируют кровлю, стены и цоколь.

"Обновленная Красная Пресня и парк Декабрьского восстания станут еще комфортнее и привлекательнее для прогулок и отдыха горожан", - заключил мэр.

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