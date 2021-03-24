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Дочь Заворотнюк захотела уехать из России

09:45
  • среда
  • 24 марта 2021

Девушка ищет место, где у нее "зарастет дыра в груди"

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками своими мечтами о переезде в другую страну. Девушка надеется найти то место, в котором "зарастет дыра в груди".

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Звездная наследница рассказала, что за свои 25 лет уже успела "сбежать" из Москвы в Лондон, затем пожить в Нью-Йорке и вновь вернуться в Москву. Теперь девушка снова подумывает о переезде из российской столицы.

"У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь", - написала Анна. Она призналась, что ее тянет пожить там, где тепло и "есть море или океан".

"Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю", - добавила дочь актрисы.

Весной 2019 года появились слухи о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк. Её семья не распространяется на эту тему, но известно, что у Заворотнюк был диагностирован рак мозга. Актриса долгое время не появлялась на публике, а родные стараются не обсуждать ее состояние.

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